Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 11:12

Экс-депутат Рады объяснил, что произошло на встрече Трампа с Зеленским

Экс-депутат Рады Царев: Зеленский разочаровался из-за встречи с Трампом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровался из-за встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его мнению, которое приводит «Царьград», украинский лидер надеялся на получение ракет Tomahawk, введение санкций и финансовую поддержку, но не получил ничего.

Bloomberg, Axios пишут: вылетал, садился в самолет — была одна политическая ситуация. А приземлился — другая. <…> Летели в надежде получить Tomahawk, санкции, деньги. А прилетели — все другое. Можно понять разочарование, — считает Царев.

Он также отметил, что делегацию украинского президента в США никто не встретил. Экс-депутат обратил внимание, что Зеленскому пришлось просить своих пилотов, чтобы те изобразили американских представителей в аэропорту.

Ранее американские СМИ писали, что в аэропорту имени Даллеса президента Украины не встречал никто из официальных лиц США, на взлетно-посадочной полосе не было ни американского почетного караула, ни приветственных знаков. Для того чтобы дать репортерам кадры «торжественной встречи», Зеленскому пришлось пожимать руки главе офиса президента Украины Андрею Ермаку, его сопровождающим, а также пилотам и стюардессам его самолета.

Украина
Владимир Зеленский
встречи
Дональд Трамп
мнения
Олег Царев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные уничтожили склад и тренировочную базу ВСУ
Работа в Ростове: шпаргалка по регистрации на бирже труда
Зеленский вернулся из США «с пустыми руками»
Волонтеры обвинили мэра в попытке выгнать сотни собак из приюта
Депутат показал последствия игры в Angry Birds в VR
Ситуация в аэропортах РФ 18 октября: БПЛА, отмены рейсов, что в Сочи
Появились неожиданные подробности покушения на жену казанского бизнесмена
В Минобороны раскрыли, сколько авиабомб сбили за сутки в зоне СВО
Россия стала главным поставщиком нафты для Венесуэлы
В Госдуме рассказали, от кого зависит судьба Зеленского
Еще одно село освобождено российскими бойцами в ДНР
Бабье лето вернется в конце октября? Прогноз погоды в Москве на неделю
В НХЛ рассказали о праздновании в честь 900-й шайбы Овечкина
Наступление ВС РФ на Харьков 18 октября: десятки трупов, падение Купянска
Королевская семья Британии: последние новости, за что высмеяли Меган Маркл
Россиянин кулаками «наказал» мать из-за громкого звука телевизора
Сестра колумбийского наемника рассказала о пропавшем на Украине брате
Гороскоп на неделю с 20 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Трампу не удалось «угомонить» Зеленского в одном вопросе
Литву ждет рекордный дефицит бюджета с пандемийных времен
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.