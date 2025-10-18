Экс-депутат Рады объяснил, что произошло на встрече Трампа с Зеленским Экс-депутат Рады Царев: Зеленский разочаровался из-за встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровался из-за встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его мнению, которое приводит «Царьград», украинский лидер надеялся на получение ракет Tomahawk, введение санкций и финансовую поддержку, но не получил ничего.

Bloomberg, Axios пишут: вылетал, садился в самолет — была одна политическая ситуация. А приземлился — другая. <…> Летели в надежде получить Tomahawk, санкции, деньги. А прилетели — все другое. Можно понять разочарование, — считает Царев.

Он также отметил, что делегацию украинского президента в США никто не встретил. Экс-депутат обратил внимание, что Зеленскому пришлось просить своих пилотов, чтобы те изобразили американских представителей в аэропорту.

Ранее американские СМИ писали, что в аэропорту имени Даллеса президента Украины не встречал никто из официальных лиц США, на взлетно-посадочной полосе не было ни американского почетного караула, ни приветственных знаков. Для того чтобы дать репортерам кадры «торжественной встречи», Зеленскому пришлось пожимать руки главе офиса президента Украины Андрею Ермаку, его сопровождающим, а также пилотам и стюардессам его самолета.