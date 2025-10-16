Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 17:14

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта невероятно вкусная картофельная запеканка с грибами станет настоящим открытием даже для убежденных мясоедов. Нежные слои картофеля, ароматные грибы в сметанном соусе и хрустящая сырная корочка создают настолько насыщенный и богатый вкус, что вы совершенно не вспомните о мясе. Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления и изысканный вкус, идеально подходя для сытного семейного ужина или приема гостей. Запеканка получается удивительно сытной, ароматной и точно никого не оставит равнодушным.

Приготовление

Вам понадобится: 6 картофелин, 400 г шампиньонов, 2 луковицы, 200 г сметаны, 150 г сыра, 3 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Грибы нарежьте пластинками, лук — полукольцами. Обжарьте лук с грибами до золотистого цвета, добавьте чеснок. В форму для запекания выложите слоями: картофель, грибную смесь, повторите. Сметану смешайте с солью и перцем, залейте запеканку. Посыпьте тертым сыром. Запекайте 40–50 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

