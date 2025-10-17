В ЕС может обостриться борьба с фон дер Ляйен из-за одного назначения

В Евросоюзе сейчас активно обсуждается возвращение бывшего руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра на руководящую должность во внешнеполитической службе ЕС, пишет Politico. Журналисты отмечают, что такой шаг может обострить борьбу за влияние между Европейской комиссией и внешнеполитическим ведомством ЕС. Окончательное решение о назначении пока не принято.

Мартин Зельмайр, самый влиятельный человек в аппарате ЕС при бывшем председателе Еврокомиссии Жан-Клоде Юнкере, но попавший в немилость после прихода к власти Урсулы фон дер Ляйен, имеет все шансы занять недавно созданную руководящую должность в Европейской службе внешних связей, — говорится в материале.

Там отмечается, что Зельмайр будет работать под непосредственным руководством главы внешнеполитического ведомства ЕС Кайи Каллас, чья команда, по данным источников, уже имеет сложные отношения с аппаратом Урсулы фон дер Ляйен. Привлекая Зельмайра в свою команду, Каллас получит в лице брюссельского инсайдера, тесно связанного с консервативными политическими кругами Германии.

