18 октября 2025 в 11:27

Стало известно о побеге подписавшего контракт с МО РФ экс-заключенного

78.ru: в Карелии один из контрактников сбежал в лес после ДТП с автобусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Telegram-канал «78 Новости» сообщает, что один из контрактников, являющихся бывшими заключенными, сбежал в лес после ДТП с военным микроавтобусом в Карелии. По его данным, речь идет о 30-летнем уроженце Петрозаводска. В настоящее время мужчину продолжают разыскивать.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В материале сказано, что сбежавший был судим по статье о неисполнении приказа. Микроавтобус, попавший в ДТП, перевозил бывших заключенных из Петрозаводска в Каменку.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали россиянина Ивана Корюкова, который сбежал из свердловского СИЗО-1. Отмечается, что его нашли в микрорайоне Уктус. В соответствии со статьей 313 Уголовного кодекса РФ за побег предусмотрено три-четыре года лишения свободы дополнительно к отбываемому сроку.

Также в немецкой тюрьме Вальдхайм заключенный предпринял неудачную попытку побега, застряв в колючей проволоке на периметре. Охранники обнаружили его обездвиженным и организовали спасательную операцию с использованием батута. После освобождения мужчине оказали медицинскую помощь и вернули в камеру.

контрактники
побеги
Карелия
ДТП
автобусы
