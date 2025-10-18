Москалькова назвала одну особенность в деле о возвращении курян с Украины

Россия и Украина продолжают переговоры о возвращении курян из Сумской области, точная дата пока не определена, заявила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она рассказала, что Международный комитет Красного Креста (МККК) обеспечил россиян необходимыми лекарствами, едой и одеждой.

Украинская сторона не отказывает нам в возвращении, но и не обозначает пока конкретный срок, конкретную дату [возвращения курян]. Продолжаем вести переговоры с украинской стороной, — подчеркнула Москалькова.

Уполномоченный по правам человека заявила, что Москва сможет убедиться в удовлетворительных условиях содержания курян только после их возвращения. Отмечается, что украинская сторона удерживает в Сумской области 13 человек.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ заявила о срыве передачи удерживаемых на Украине жителей Курской области обратно России. Она отметила, что Киев постоянно выдвигает новые условия их возвращения, но российская сторона продолжает бороться за них.