Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 11:17

Москалькова назвала одну особенность в деле о возвращении курян с Украины

Москалькова: дата возвращения удерживаемых на Украине курян не названа

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Украина продолжают переговоры о возвращении курян из Сумской области, точная дата пока не определена, заявила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она рассказала, что Международный комитет Красного Креста (МККК) обеспечил россиян необходимыми лекарствами, едой и одеждой.

Украинская сторона не отказывает нам в возвращении, но и не обозначает пока конкретный срок, конкретную дату [возвращения курян]. Продолжаем вести переговоры с украинской стороной, — подчеркнула Москалькова.

Уполномоченный по правам человека заявила, что Москва сможет убедиться в удовлетворительных условиях содержания курян только после их возвращения. Отмечается, что украинская сторона удерживает в Сумской области 13 человек.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ заявила о срыве передачи удерживаемых на Украине жителей Курской области обратно России. Она отметила, что Киев постоянно выдвигает новые условия их возвращения, но российская сторона продолжает бороться за них.

Татьяна Москалькова
Курская область
Украина
возвращение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работа в Ростове: шпаргалка по регистрации на бирже труда
Зеленский вернулся из США «с пустыми руками»
Волонтеры обвинили мэра в попытке выгнать сотни собак из приюта
Депутат показал последствия игры в Angry Birds в VR
Ситуация в аэропортах РФ 18 октября: БПЛА, отмены рейсов, что в Сочи
Появились неожиданные подробности покушения на жену казанского бизнесмена
В Минобороны раскрыли, сколько авиабомб сбили за сутки в зоне СВО
Россия стала главным поставщиком нафты для Венесуэлы
В Госдуме рассказали, от кого зависит судьба Зеленского
Еще одно село освобождено российскими бойцами в ДНР
Бабье лето вернется в конце октября? Прогноз погоды в Москве на неделю
В НХЛ рассказали о праздновании в честь 900-й шайбы Овечкина
Наступление ВС РФ на Харьков 18 октября: десятки трупов, падение Купянска
Королевская семья Британии: последние новости, за что высмеяли Меган Маркл
Россиянин кулаками «наказал» мать из-за громкого звука телевизора
Сестра колумбийского наемника рассказала о пропавшем на Украине брате
Гороскоп на неделю с 20 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Трампу не удалось «угомонить» Зеленского в одном вопросе
Литву ждет рекордный дефицит бюджета с пандемийных времен
Голодный медведь остановил телевизионный репортаж и попал на видео
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.