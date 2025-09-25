Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 17:50

Москалькова сообщила о срыве Киевом возвращения 23 россиян

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о срыве передачи удерживаемых на Украине жителей Курской области обратно России, передает корреспондент NEWS.ru. Киев постоянно выдвигает новые условия их возвращения, российская сторона продолжает бороться за них.

Перемещали вроде бы из добрых побуждений, для того чтобы вывести их из зоны боевых действий, но сегодня они стали предметом торга и постоянных новых условий для возвращения, — высказалась Москалькова.

Она сообщила, что рассчитывала увидеть жителей Курской области уже на этой неделе, их возвращение должно было состояться в пятницу, но сорвалось. Омбудсмен пытается связаться с уполномоченным по правам человека Верховной рады, чтобы обсудить конкретные детали возвращения россиян.

Их сегодня 23 человека осталось на территории Украины, они находятся в городе Сумы, — уточнила Москалькова.

Ранее омбудсмен сообщала об освобождении с территории Украины еще восьми жителей Курской области. Это стало возможно в результате продолжительных переговоров с украинской стороной. Люди удерживались в городе Сумы с начала 2025 года.

