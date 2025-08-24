Курян вернули с территории Украины

Еще восемь жителей Курской области были возвращены с территории Украины, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. По ее словам, это стало возможно в результате продолжительных переговоров с украинской стороной при организационной поддержке различных российских ведомств. Люди удерживались с начала 2025 года на территории города Сумы.

В результате долгих переговоров с украинской стороной при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, Минобороны России, МИД России, ФСБ России сегодня домой возвращены еще восемь жителей Курской области, которые удерживались с февраля 2025 года в Сумах, — написала омбудсмен.

Ранее Татьяна Москалькова сообщала, что Украина продолжает удерживать 31 мирного жителя Курской области. По ее словам, Киев предоставил список своих граждан, которых готов обменять на курян без дополнительных условий. Российская сторона утвердила данный список и направила его обратно.

После этого появилась информация, что уполномоченный по правам человека в России согласовала встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Планировалось, что в ходе встречи стороны обсудят практические аспекты процесса репатриации.