Москалькова назвала точное число мирных курян, удерживаемых Киевом

Украина продолжает удерживать 31 мирного жителя Курской области, рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, Киев представил список из своих граждан, на которых он готов обменять курян без дополнительных условий.

31 человек наших [курян находится на Украине]. Украинская сторона представила нам для взаимной репатриации список тех граждан, которых они просили бы нас также передать Украине без каких-либо условий, — пояснила правозащитница.

Россия утвердила список Киева и направила его обратно, рассказала омбудсмен. Она также анонсировала переговоры с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом для выбора конкретной даты для обмена.

Ранее Москалькова подчеркнула, что Киев ударами по мирным жителям нарушает все нормы международного гуманитарного права. Так она прокомментировала утреннюю атаку ВСУ на Белгород 14 августа. Омбудсмен назвала действия украинской стороны особенно циничными и напомнила, что удар был нанесен накануне встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.