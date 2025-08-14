Москалькова осудила действия Киева на фоне атаки ВСУ на Белгород Москалькова: Киев нарушает все нормы международного гуманитарного права

Киев ударами по мирным жителям нарушает все нормы международного гуманитарного права, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала утреннюю атаку ВСУ на Белгород. Омбудсмен добавила, что на фоне предстоящей встречи президентов РФ и США 15 августа действия Киева выглядят циничными.

Киевский режим в тщетной злобе продолжает наносить удары по гражданскому населению, нарушая все мыслимые нормы международного гуманитарного права, — написала Москалькова.

Ранее дрон ВСУ ударил по движущейся машине в центре Белгорода. На кадрах, опубликованных главой региона Вячеславом Гладковым, видно, что водитель успел выбежать до того, как транспортное средство охватило пламя. Очевидцы бросились к пассажирам — они вытащили их и оказали первую помощь.

По словам Гладкова, мужчина получил множественные осколочные ранения, его супруга — ожог предплечья. Они доставлены в областную клиническую больницу. Третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги госпитализировали в городскую больницу № 2 города Белгорода.