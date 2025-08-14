Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 11:10

Москалькова осудила действия Киева на фоне атаки ВСУ на Белгород

Москалькова: Киев нарушает все нормы международного гуманитарного права

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киев ударами по мирным жителям нарушает все нормы международного гуманитарного права, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала утреннюю атаку ВСУ на Белгород. Омбудсмен добавила, что на фоне предстоящей встречи президентов РФ и США 15 августа действия Киева выглядят циничными.

Киевский режим в тщетной злобе продолжает наносить удары по гражданскому населению, нарушая все мыслимые нормы международного гуманитарного права, — написала Москалькова.

Ранее дрон ВСУ ударил по движущейся машине в центре Белгорода. На кадрах, опубликованных главой региона Вячеславом Гладковым, видно, что водитель успел выбежать до того, как транспортное средство охватило пламя. Очевидцы бросились к пассажирам — они вытащили их и оказали первую помощь.

По словам Гладкова, мужчина получил множественные осколочные ранения, его супруга — ожог предплечья. Они доставлены в областную клиническую больницу. Третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги госпитализировали в городскую больницу № 2 города Белгорода.

Россия
Татьяна Москалькова
Украина
атаки
нарушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Tefal подала в суд на популярного российского актера
«Ответят за это»: депутат об ударе ВСУ по Ростову-на-Дону
Вассерман раскрыл, поделят ли Путин и Трамп мир в ходе саммита на Аляске
Два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России
Путин и Трамп встретятся вблизи захоронения советских летчиков
В Госдуме рассказали, кто стоял за ракетной программой «Сапсан»
Сношал детей после тренировок: Фадеев и Собчак объявили войну педофилу
Журналисты обнародовали график Путина на Аляске
Названо эффективное средство ВС России для защиты городов от атак ВСУ
Стало известно, по какой формуле пройдет встреча Путина и Трампа
Онколог перечислил ранние симптомы рака полости рта
Ушаков назвал главную тему переговоров Путина и Трампа на Аляске
Стало известно, где в США приземлится самолет с российской делегацией
Россияне стали меньше нуждаться в услугах курьеров
«Чувствую себя русской»: кубинская певица об участии в «Интервидении»
Кремль озвучил состав делегации России на саммите в штате Аляска
Ситуация в Сумской области утром 14 августа: жесткая мясорубка, сбит Ми-24
Военэксперт указал на нюанс украинского дрона «Летучая лисица»
Украину уличили в критической зависимости от российских ресурсов
В Кремле рассказали, с чего начнется встреча Путина и Трампа на Аляске
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.