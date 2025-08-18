Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 14:29

Российский и украинский омбудсмены проведут встречу

Москалькова сообщила о предстоящей встрече с украинским коллегой Лубинцом

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова согласовала встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, передает РИА Новости. Переговоры запланированы на текущую неделю и будут посвящены вопросу возвращения жителей Курской области.

Мы договорились с Дмитрием Лубинцом о переговорах на этой неделе с тем, чтобы определиться с конкретной датой (возвращения курян — NEWS.ru), — заявила Москалькова.

В ходе встречи стороны обсудят практические аспекты репатриации. Данные переговоры продолжают серию контактов между российскими и украинскими правозащитниками касательно обменов и возвращения граждан.

Ранее Москалькова заявила, что Украина продолжает удерживать 31 мирного жителя Курской области. По ее словам, Киев представил список из своих граждан, на которых он готов обменять курян без дополнительных условий.

Прежде она подчеркнула, что Киев ударами по мирным жителям нарушает все нормы международного гуманитарного права. Так омбудсмен прокомментировала утреннюю атаку ВСУ на Белгород 14 августа. Москалькова назвала действия украинской стороны особенно циничными и напомнила, что удар был нанесен накануне встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Россия
Украина
Татьяна Москалькова
омбудсмены
