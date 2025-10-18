Канадский теннисист поругался с фанатом на русском языке Канадский теннисист Шаповалов поругался с фанатом на русском языке в Стокгольме

Канадский теннисист Денис Шаповалов на русском языке вступил в конфликт с болельщиком во время четвертьфинального матча турнира ATP-500 в Стокгольме. В ходе игры против шведа Элиаса Имера 17 октября спортсмен громко высказался в адрес фаната, используя нецензурные выражения, и потребовал его удаления.

Шаповалов громко крикнул болельщику, чтобы тот ушел, и сразу же после вызвал его на разговор, спросив, чего именно он добивается. После инцидента теннисист потребовал удаления фаната с трибун. Причина конфликта осталась неясной.

Несмотря на инцидент, Шаповалов победил в трех сетах с результатом 6:4, 6:7 (3:7), 6:1. Спортсмен вышел в полуфинал, где 18 октября встретится с норвежцем Каспером Руудом.

