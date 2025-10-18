Россиянам разъяснили написание одного слова в институте Пушкина Институт Пушкина: слово «интернет» можно писать со строчной и заглавной буквы

Слово «интернете» можно писать с маленькой или заглавной буквы, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией лексикографии Государственного института русского языка имени Пушкина Александра Ольховская. По ее словам, оба варианта закреплены в словарях в качестве нормы.

В современном русском языке оба варианта написания — «интернет» и «Интернет» — являются нормативными. В настоящее время авторитетные словари и справочники фиксируют два равноправных варианта написания — как со строчной, так и с прописной буквы. Это означает, что выбор за автором, — уточнила Ольховская.

Эксперт отметила, что чаще всего слово пишут с маленькой буквы. Однако в официальных документах можно встретить вариант употребления с заглавной буквы. Ольховская также пояснила, что правило не распространяется на слова «Сеть» и «Паутина».

