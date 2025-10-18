Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 08:50

«Вашингтон» с Овечкиным разгромил «Миннесоту» в матче чемпионата НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой» в матче НХЛ со счетом 5:1

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

ХК «Вашингтон Кэпиталз» с российским форвардом Александром Овечкиным одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против команды «Миннесота Уайлд», передает пресс-служба НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев дублем отличился Дилан Строум, еще по голу на счету Тома Уилсона, Алексея Протаса и Александра Овечкина.

Овечкин забил свой 898-й гол в НХЛ, а «Вашингтон Кэпиталз» выиграл четвертую игру подряд со счетом 5:1 у «Миннесоты Уайлд» на «Кэпитал Уан-арена», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил первую шайбу в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги, ему удалось довести общее количество голов в регулярных чемпионатах до 898. Таким образом спортсмен прервал личную антирекордную серию. В частности, форвард третий раз в карьере не смог забросить шайбу в первых четырех матчах сезона.

До этого стало известно, что команда «Нью-Йорк Рейнджерс» установила антирекорд НХЛ, став первой командой, которая не смогла забить ни одной шайбы в трех стартовых домашних матчах регулярного чемпионата. В среду клуб проиграл «Эдмонтону» со счетом 0:2, голы были забиты Трентом Фредериком на 31-й минуте и Адамом Хенриком на 59-й минуте.

