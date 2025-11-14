В России предложили ввести 900-рублевую купюру в честь Овечкина

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в беседе с Legalbet предложил ввести в стране 900-рублевую купюру в честь нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Форвард 6 ноября забросил юбилейную шайбу в ворота «Сент-Луиса».

Это было бы прикольно. Можно 900-рублевую, идея неплохая с точки зрения обучения математике. Особенно для детей. Отправишь ребенка в магазин, и он будет считать: 900, 1800 и так далее, — сказал Кириленко.

Ранее владелец «Вашингтона» Тед Леонсис заявил, что победный гол Овечкина «Сент-Луису» и его достижение отметки в 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ являются невероятным моментом не только для команды, но и для болельщиков во всем мире. По его словам, спортсмен стал преданным лидером и сердцем хоккея в столице США.

12 ноября Овечкин забросил свою 901-ю шайбу в НХЛ. Он отличился в матче против «Каролины Харрикейнз», кроме того, на его счету результативная передача.