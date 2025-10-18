Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 07:13

«Нужно набраться терпения»: Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Миннесотой»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги, ему удалось довести общее количество голов в регулярных чемпионатах до 898, такие данные приводит пресс-служба НХЛ. Таким образом спортсмен прервал личную антирекордную серию. В частности, форвард в третий раз в карьере не смог забросить шайбу в первых четырех матчах сезона.

Если бы у меня не было шансов, я бы сказал: «О нет». Но нет, шансы были. Иногда нужно просто набраться терпения, и тогда все получится. Надеюсь, в следующей игре у меня будет больше шансов, — отметил Овечкин.

«Вашингтон Кэпиталз» дома одержал победу над «Миннесотой» со счетом 5:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Строум, Алексей Протас, Овечкин и Том Уилсон. У проигравших отличился Маркус Юханссон (37).

До этого стало известно, что «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ со счетом 4:2. Овечкин сделал результативную передачу, которая принесла ему первое очко в текущем сезоне. Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 бросков из 29.

