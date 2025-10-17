Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 18:01

Куриную грудку готовлю только так: сочный кордон блю без лишних хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По этому упрощенному рецепту у вас получится сочный кордон блю без лишних хлопот. Вкус получается потрясающим: хрустящая панировка скрывает нежное мясо, которое сочетается с тягучим сыром и ароматной ветчиной. Куриную грудку готовлю только так!

Вам понадобится: 4 пласта куриной грудки, 8 ломтиков сыра, 8 ломтиков ветчины, 100 г панировочных сухарей, 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Грудку слегка отбейте, посолите и поперчите. На каждый кусочек положите по 2 ломтика ветчины и сыра, заверните рулетом и скрепите зубочисткой. Обваляйте каждый рулет в муке, затем во взбитых яйцах и в панировочных сухарях. Обжаривайте на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки, затем убавьте огонь и готовьте под крышкой еще 5 минут.

Это блюдо особенно хорошо с картофелем или свежими овощами. Его приготовление не требует особых кулинарных навыков, но результат выглядит по-ресторанному эффектно.

Ранее стало известно, как приготовить минтай в кляре из майонеза.

Дарья Иванова
Д. Иванова
