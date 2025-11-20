Загадочная девушка появилась в деле о покушении на офицера Минобороны РФ Baza: попытку отравления офицера Минобороны замаскировали как подарок от девушки

Украинская спецслужба воспользовалась аккаунтом девушки из социальной сети при попытке отравить высокопоставленного офицера Минобороны России, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, военный познакомился с Полиной незадолго до покушения, у них завязалась дружеская переписка.

Через два месяца девушка захотела сделать офицеру подарок — пиво британского производства. Однако вручать презент почему-то должен был житель ДНР. Позднее выяснилось, что в напитке содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ, запрещенных Конвенцией о химическом оружии 1993 года.

Ранее следователи установили, что мужчина был завербован украинскими спецслужбами в ноябре. Они же вели аккаунт в соцсетях от имени Полины и передали своему агенту две упаковки бутылок пива. При задержании житель ДНР признался, что ему пообещали заплатить $5 тыс.

До этого стало известно, что группа диверсантов по заданию Киева могла планировать покушение на секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу. Предполагалось, что инцидент должен был произойти во время посещения им захоронения родственников на Троекуровском кладбище в Москве.