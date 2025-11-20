Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 12:45

Закусочные шарики на Новый год «Мандаринки» — нужна морковка и копченая курица: вкус просто божественный — съедаются мгновенно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Закусочные шарики на Новый год «Мандаринки» — нужна морковка и копчёная курица: вкус просто божественный — съедаются мгновенно. Эта закуска стала настоящим открытием — лёгкая, яркая и невероятно вкусная. Она обязательно приживается в вашей кулинарной книге. На 4–6 порций понадобятся: 3 моркови, 150 г копчёной курицы, 2 варёных яйца, 100 г сыра, 1 ст. л. сливочного творожного сыра, майонез по вкусу, соль и листики мяты для украшения.

Курицу, яйца и сыр натираем на мелкой тёрке и соединяем. Добавляем немного майонеза и творожного сыра, солим по вкусу, перемешиваем до плотной и вязкой консистенции. Морковь также натираем и выкладываем на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

На кусок пищевой плёнки выкладываем морковь тонким слоем. В центр кладём шарик начинки, аккуратно поднимаем плёнку и формируем мешочек — морковь обтягивает начинку. Шарики перекладываем на тарелку и украшаем свежими листиками мяты.

Результат — яркие, ароматные и лёгкие закусочные шарики, которые исчезают со стола в мгновение ока. Пикантный вкус курицы и сыра идеально сочетается с нежной морковью и свежей мятой, создавая эффектное и аппетитное угощение.

Ранее мы делились рецептом тарталеток на Новый год с крабовой пастой. Обалденная закуска, рецепт которой будут просить все гости.

