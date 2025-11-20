Курица в сливочно-тимьянном соусе: такую вкусную грудку вы еще не готовили — полный отвал башки

Курица в сливочно-тимьянном соусе — это невероятно нежное и ароматное блюдо, которое готовится всего за 20 минут. Поверьте, такую вкусную грудку вы еще не готовили. Это полный отвал башки!

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 1 луковица, 200 мл сливок 20%, 2 веточки свежего тимьяна или 1 ч. л. сушеного, 100 мл воды, соль, перец, растительное масло. Куриные грудки посолите, поперчите и обжарьте на хорошо разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон, затем снимите со сковороды. В оставшемся масле обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте тимьян, влейте воду и потомите пару минут. Влейте сливки, доведите до кипения, убавьте огонь и тушите 3–4 минуты. Верните куриные грудки в соус и прогревайте еще 5–7 минут до загустения соуса.

Вкус этого блюда — это сочная, тающая во рту курица в бархатном, нежном соусе с изысканным ароматом тимьяна и легкой сладостью лука. Подавайте с картофельным пюре или пастой.

