Свинина в луковом одеяле: с этим рецептом не придется возиться с ужином — нужны только мясо и лук

Этот рецепт свинины в луковом одеяле — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет получить сочное мясо без лишних хлопот. С этим рецептом вам не придется возиться с ужином, нужны только мясо, лук и немного времени, чтобы отправить их в духовку.

Вам понадобится: 1 кг свиной шеи или корейки, 5-6 крупных луковиц, 3 ст. л. растительного масла, соль, перец, паприка. Лук нарежьте толстыми кольцами и обильно уложите на дно формы. Мясо нарежьте на стейки или кусочки, натрите специями и уложите на луковую подушку. Сверху полностью покройте оставшимся луком — он должен полностью скрыть мясо, образуя то самое «одеяло». Сбрызните маслом и запекайте при 200 °C 1–1,5 часа под фольгой, затем еще 15 минут без фольги для румяности.

Вкус получается удивительно нежным: свинина тает во рту, пропитанная луковым соком, а сам лук карамелизуется, теряя горечь и превращаясь в сладковатый гарнир. Блюдо практически не требует внимания во время готовки, но всегда получается сочным и ароматным.

