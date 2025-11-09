Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 20:30

Когда лень готовить, делаю «Картофельный лентяй» — нужны картошка, сыр и сливки: получается очень нежно и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаешь, иногда хочется настоящего домашнего уюта — такого, чтобы пахло детством и бабушкиной кухней. Эта картофельная запеканка — именно тот случай! Ее можно назвать «ленивой», не потому что она невкусная, а потому что готовится невероятно просто, почти без участия рук. Нежнейший картофель, томленый в сливках под хрустящей сырной корочкой... Блюдо получается настолько самодостаточным, что не требует никаких дополнений. Это гимн простым ингредиентам, которые вместе создают волшебство обычного воскресного ужина.

Возьми 6–8 средних картофелин, очисти и нарежь тонкими кружочками (2-3 мм). Выложи их в форму для запекания, слегка смазанную сливочным маслом. Посоли и поперчи каждый слой. Для заливки смешай 250 мл сливок 20% жирности с 2 зубчиками чеснока (пропусти через пресс) и щепоткой мускатного ореха. Равномерно залей картофель сливочной смесью — она должна почти покрывать его. Накрой форму фольгой и отправь в разогретую до 180 °C духовку на 40 минут. Затем сними фольгу, посыпь запеканку 150 г тертого сыра (например, гауда или чеддер) и готовь еще 15–20 минут до золотистой корочки. Дай настояться 10 минут перед подачей — так она станет еще нежнее!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

