Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 20:00

Жарю печень по-киргизски: быстро, сочно и очень ароматно! Сусамыр — простой и вкусный ужин для всей семьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть в таджикской и киргизской кухне блюдо, которое разбивает все стереотипы о печени! Сусамыр — это не просто жареная печенка, а настоящий взрыв вкуса: нежная, тающая во рту текстура и яркий аромат специй, который делает ее по-настоящему праздничным блюдом. Его главный секрет — в быстром обжаривании, которое сохраняет сочность, и в идеальном сочетании лука, зелени и кумина (зиры). Готовится оно буквально за 15 минут, но получается настолько вкусным, что даже те, кто обычно не любит печень, просят добавки. Это тот самый рецепт, который выручит, когда гости уже на пороге, а удивить их нечем.

Возьми 500 г говяжьей или бараньей печени, промой, очисти от пленок и нарежь тонкими брусочками. Одну крупную луковицу нарежь полукольцами. Разогрей на сковороде 2--3 ст. л. растительного масла и быстро обжарь печень на сильном огне 3--4 минуты, постоянно помешивая, до легкой корочки. Посоли и поперчи по вкусу. Переложи печень в тарелку. В ту же сковороду отправь лук, обжаривай до мягкости. Верни печень обратно, добавь 1 ч. л. зиры и горсть рубленой кинзы или петрушки. Готовь все вместе еще 2 минуты, чтобы ароматы объединились. Подавай сразу, с лепешкой или рисом.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Куриные бедра под чесночно-сырной шапкой: суперидея к пюре на праздник и Новый год
Общество
Куриные бедра под чесночно-сырной шапкой: суперидея к пюре на праздник и Новый год
Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов
Семья и жизнь
Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов
Картошка со шкварками и луком: простой рецепт ужина из белорусской кухни
Общество
Картошка со шкварками и луком: простой рецепт ужина из белорусской кухни
Мясо по-французски больше не делаю. Готовлю горячее «Медвежья лапа»: нужны грудка, картошка и сыр
Общество
Мясо по-французски больше не делаю. Готовлю горячее «Медвежья лапа»: нужны грудка, картошка и сыр
Готовлю салат с печенью вместо оливье — эта фишка с корейской морковью делает блюдо особенно ярким
Общество
Готовлю салат с печенью вместо оливье — эта фишка с корейской морковью делает блюдо особенно ярким
рецепты
ужины
печень
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Попал в аварию»: полет медицинского вертолета обернулся трагедией
Стало известно, кто оказался пятым пассажиром разбившегося Lamborghini
Смертельная авария с тремя авто случилась на набережной российского города
Жительнице Подмосковья грозит срок за поднятые с пола 35 тыс. рублей
Газа лишилась одного вида связи
Роман с Гордон, долг по алиментам, драки: как живет Кирилл Емельянов
Звезда «Физрука» рассказал, как предотвратил трагедию с дочерью за секунды
Муцениеце опровергла слухи о накладном животе с помощью фотосессии
Спортсмен с огромным рюкзаком установил мировой рекорд по отжиманиям
Трамп пообещал выплатить американцам по $2000, но с одним нюансом
Выбираем шуруповерт: аккумуляторный или сетевой?
Сотрудники ТЦК применили газ против жителей, вступившихся за мужчину
Отчаянный шаг жены Макрона, западня на Крымском мосту: что будет дальше
Жизнь в Испании, критика «Папиных дочек»: куда пропал Александр Самойленко
«Использует власть»: звезда Marvel попал в крупный секс-скандал с китаянкой
Модель Алена Шишкова осталась без аккаунта в Instagram
«Вдохновлял миллионы»: Баста о смерти Эрика Булатова
В Чехии возникли вопросы по одной инициативе для Украины
«Это позвонил Путин!»: Пахмутова получила поздравление прямо на концерте
Бойцы ХАМАС отказались сдаваться в туннелях Рафаха
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.