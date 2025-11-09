Жарю печень по-киргизски: быстро, сочно и очень ароматно! Сусамыр — простой и вкусный ужин для всей семьи

Есть в таджикской и киргизской кухне блюдо, которое разбивает все стереотипы о печени! Сусамыр — это не просто жареная печенка, а настоящий взрыв вкуса: нежная, тающая во рту текстура и яркий аромат специй, который делает ее по-настоящему праздничным блюдом. Его главный секрет — в быстром обжаривании, которое сохраняет сочность, и в идеальном сочетании лука, зелени и кумина (зиры). Готовится оно буквально за 15 минут, но получается настолько вкусным, что даже те, кто обычно не любит печень, просят добавки. Это тот самый рецепт, который выручит, когда гости уже на пороге, а удивить их нечем.

Возьми 500 г говяжьей или бараньей печени, промой, очисти от пленок и нарежь тонкими брусочками. Одну крупную луковицу нарежь полукольцами. Разогрей на сковороде 2--3 ст. л. растительного масла и быстро обжарь печень на сильном огне 3--4 минуты, постоянно помешивая, до легкой корочки. Посоли и поперчи по вкусу. Переложи печень в тарелку. В ту же сковороду отправь лук, обжаривай до мягкости. Верни печень обратно, добавь 1 ч. л. зиры и горсть рубленой кинзы или петрушки. Готовь все вместе еще 2 минуты, чтобы ароматы объединились. Подавай сразу, с лепешкой или рисом.

