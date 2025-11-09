Картошка со шкварками и луком — простой рецепт ужина из белорусской кухни, для приготовления которого вам понадобится всего 3 ингредиента. При этом вы получите невероятно сытное и ароматное блюдо.

Вам понадобится: 6–8 картофелин, 300 г сала или бекона, 2 крупные луковицы, соль, перец. Сало или бекон нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковороде до образования хрустящих шкварок, затем выньте их шумовкой. В оставшемся жире обжарьте нарезанный кубиками картофель до золотистой корочки, посолите и поперчите. За 5 минут до готовности добавьте к картошке тонко нарезанный лук и шкварки, тщательно перемешайте и доведите до готовности под крышкой.

Вкус этого блюда — это идеальная гармония: нежная внутри и хрустящая снаружи картошка пропитывается ароматным жиром, лук карамелизуется и дает сладковатые нотки, а хрустящие шкварки добавляют пикантности и насыщенности. Это блюдо особенно хорошо подавать со свежими овощами и сметаной, что делает его настоящим гастрономическим символом белорусской кухни.

