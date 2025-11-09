Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 16:28

Вкуснее и проще, чем готовить зразы: картофельная запеканка — простой рецепт сытного ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта запеканка из картофельного пюре и мясного фарша станет настоящим открытием для тех, кто любит сочетание картошки и мяса, но не хочет тратить время на готовку. Рассказываем простой рецепт сытного ужина. Вкуснее и проще, чем готовить зразы!

Для приготовления вам понадобится: 500 г картофельного пюре (можно использовать остатки), 400 г мясного фарша, 1 луковица, 2 яйца, 100 г сыра, соль, перец, растительное масло. Фарш обжарьте с мелко нарезанным луком до готовности, посолите и поперчите. Форму для запекания смажьте маслом и выложите половину пюре, разровняв по дну. Сверху распределите обжаренный фарш и накройте оставшимся пюре. Смажьте взбитыми яйцами и посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки.

Запеканка получается очень нежной: сливочное пюре идеально сочетается с ароматным мясным фаршем, а сырная корочка добавляет пикантности. Это блюдо экономит время, но неизменно вызывает восторг и у домочадцев, и у гостей.

Ранее стало известно, как приготовить картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол.

рецепты
запеканки
картошка
фарш
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
