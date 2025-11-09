Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 13:00

Быстрее, чем чебуреки и беляши, а вкус тот же — готовим мясные оладьи на кефире: простой рецепт для перекуса или завтрака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрее, чем чебуреки и беляши, а вкус тот же — готовим мясные оладьи на кефире: простой рецепт для перекуса или завтрака. Хотите приготовить вкусное и быстрое блюдо, которое станет любимой семейной закуской? Тогда попробуйте мясные оладьи на кефире. Они готовятся быстрее, чем чебуреки или беляши, но получаются ничуть не хуже.

Возьмите стакан кефира, добавьте одно яйцо, половину чайной ложки соли, столовую ложку сахара и чайную ложку соды. Тщательно перемешайте и постепенно всыпьте 250 г муки, чтобы получилось густое тесто. В это время мелко нарежьте две луковицы и добавьте их в фарш, посолите и поперчите по вкусу.

Когда тесто готово, соедините его с фаршем, тщательно перемешайте. Если нужно, добавьте немного зелени, например зеленого лука. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Мясные оладьи на кефире — это отличный вариант для быстрого перекуса или полноценного обеда. Они порадуют вас и ваших близких своим вкусом и простотой приготовления.

Ранее мы готовили быстрый ролл по-мексикански. Нужен только лаваш, фарш и сыр.

