Не хочется возиться с шаурмой? Готовим быстрый ролл по-мексикански: нужен только лаваш, фарш и сыр. Любите вкусно поесть, но не хотите долго стоять у плиты? Предлагаем вам простой и быстрый рецепт ролла из лаваша с начинкой из обжаренного фарша, помидоров и сыра. Это блюдо идеально подходит для перекуса или быстрого ужина.

Для приготовления возьмите: тонкий лаваш (1 шт.), фарш (200 г), помидоры (1 шт.), сыр (50 г), чеснок (1 зубчик), соль, перец, растительное масло.

Обжарьте фарш на растительном масле до готовности, добавьте нарезанные кубиками помидоры и измельченный чеснок, посолите и поперчите. Сыр натрите на крупной терке. Лаваш расстелите на рабочей поверхности, равномерно распределите по нему обжаренный фарш с помидорами, посыпьте тертым сыром. Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет и подрумяньте на сковороде. В начинку можно добавлять кукурузу.

Получившийся ролл нарежьте порционными кусочками и подавайте горячим. Это блюдо не только вкусное, но и простое в приготовлении, что делает его идеальным вариантом для занятых хозяек.

