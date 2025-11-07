Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 12:00

Рецепт-пятиминутка: жареные треугольники из лаваша по-грузински за 10 минут — начинка покорила всех

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт-пятиминутка: жареные треугольники из лаваша по-грузински за 10 минут — начинка покорила всех. Хотите приготовить необычное блюдо, которое порадует гостей и близких? Приготовьте жареные треугольники из лаваша по-грузински. Они получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри, а начинка добавляет им особый вкус.

Для приготовления понадобятся: тонкий лаваш (1 лист), сыр сулугуни (150 г), помидор (1 шт.), чеснок (2 зубчика), майонез (2 ст. л.), яйцо (1 шт.), мука (1 ст. л.), растительное масло (для жарки).

Помидор нарежьте мелкими кубиками, сыр сулугуни натрите на крупной терке, чеснок измельчите. Смешайте все ингредиенты с майонезом, полученный фарш равномерно распределите по треугольникам из лаваша. Скрутите края, скрепите их, чтобы начинка осталась внутри. Заготовки обмакните в яйцо, затем в муку и обжарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки.

Подавайте горячими, с соусом сацебели. Жареные треугольники из лаваша по-грузински — это отличная закуска, которая украсит любой стол и порадует гостей своим ароматом и вкусом.

Ранее мы готовили быструю закуску в батоне. Быстрее пиццы, вкуснее хот-дога — обалденный рецепт, который выручит всегда.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
