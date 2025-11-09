«Использует власть»: звезда Marvel попал в крупный секс-скандал с китаянкой Режиссер И Чжоу обвинила актера Джереми Реннера в сексуальном преследовании

Американский актер Джереми Реннер оказался в центре нового скандала после обвинений со стороны китайской режиссера и актрисы И Чжоу, с которой он работал над документальным фильмом «Хроники Диснея», сообщает Daily Mail. По словам 37-летней кинематографистки, их романтические отношения превратились в психологический кошмар, когда актер, известный по роли Соколиного глаза в фильмах от Marvel, начал присылать интимные фотографии и непристойные гифки, а после конфликта угрожал жалобой в иммиграционные службы.

Это была эмоционально разрушительная связь. Я чувствовала, что он использует свою власть и влияние против меня, — сказала И Чжоу.

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о домогательствах со стороны нетрезвого мужчины, пристававшего к ней во время прямого эфира. Глава государства охарактеризовала данный инцидент как акт насилия в отношении всех женщин.

Кроме того, голландская прокуратура потребовала приговорить певца Марко Борсато к пяти месяцам тюрьмы за сексуальные домогательства к несовершеннолетней. Бывший наставник шоу «Голос» обвиняется в преступных действиях против 15-летней девушки.