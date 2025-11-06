Президент Мексики выдвинула обвинения о домогательстве Президент Мексики Шейнбаум обвинила приставшего к ней мужчину в домогательствах

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выдвинула обвинения в домогательствах против мужчины, который в пьяном виде стал приставать к ней во время прямого эфира, сообщает американский телеканал CNN. Политик назвала случившееся «нападением на всех женщин».

Я решила подать в суд, потому что то, что я пережила, переживают все женщины в нашей стране. <…> Ни один мужчина не имеет права нарушать личное пространство. <…> К женщинам необходимо относиться с уважением во всех смыслах, — заявила Шейнбаум.

Пьяный мужчина обнял и пытался поцеловать президента Мексики, когда она была на экскурсии по историческому центру Мехико. На опубликованных кадрах видно, как президент разговаривает с людьми, а сзади к ней подходит мужчина, приобнимая ее и пытаясь поцеловать в шею. Уточняется, что мужчина был арестован.

