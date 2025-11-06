Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 13:44

Президент Мексики выдвинула обвинения о домогательстве

Президент Мексики Шейнбаум обвинила приставшего к ней мужчину в домогательствах

Клаудия Шейнбаум Клаудия Шейнбаум Фото: IMAGO/Carlos Santiago/Global Look Press

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выдвинула обвинения в домогательствах против мужчины, который в пьяном виде стал приставать к ней во время прямого эфира, сообщает американский телеканал CNN. Политик назвала случившееся «нападением на всех женщин».

Я решила подать в суд, потому что то, что я пережила, переживают все женщины в нашей стране. <…> Ни один мужчина не имеет права нарушать личное пространство. <…> К женщинам необходимо относиться с уважением во всех смыслах, — заявила Шейнбаум.

Пьяный мужчина обнял и пытался поцеловать президента Мексики, когда она была на экскурсии по историческому центру Мехико. На опубликованных кадрах видно, как президент разговаривает с людьми, а сзади к ней подходит мужчина, приобнимая ее и пытаясь поцеловать в шею. Уточняется, что мужчина был арестован.

Ранее во время прямого эфира новостей на американском телеканале KCBS-TV, который вещает из Лос-Анджелеса, ведущий Хуан Фернандес испытал сильное потрясение из-за серьезной аварии. Он был настолько поражен увиденным, что потерял способность говорить.

Северная Америка
Мексика
Клаудия Шейнбаум
домогательства
обвинения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности о торговле детьми в Москве
Готовая еда исчезнет из магазинов в России? Что известно, причины
Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро
Минфин недосчитался 48 млрд рублей нефтегазовых доходов
Суд в Лондоне конфисковал три скелета динозавров на 12,4 млн фунтов
Легенда хип-хопа нулевых даст концерт в России
На Украине установили личность задержанного водителя Анджелины Джоли
Диетолог предупредила, кому опасно есть холодец
«Дети проживут?»: Останина обратилась к Филимонову из-за скандальных мер
«Ничему жизнь не учит»: в МИД указали на провалы Запада
Терапевт ответил, кто становится жертвами магнитных бурь
Администрация Рязани осталась без руководителя
В Чехове нашли крупную подпольную нарколабораторию
«Строят стены»: в Кремле осудили визовую политику ЕС в отношении россиян
Политолог ответил, стоит ли опасаться ядерных испытаний США
Апрельское тепло сдует зимней вьюгой? Прогноз погоды в Москве в выходные
На рэпера Icegergert завели дело из-за «воровского» лозунга
Врач ответила, какие паразиты особенно опасны для людей
«Моя позиция неизменна»: депутат о программе материнского капитала
Песков обвинил Евросоюз в усилении конфронтации с Россией
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.