11 августа 2025 в 19:40

В Мексике отреагировали на слова Медведева о боевиках картелей на Украине

Президент Мексики Шейнбаум не подтвердила сведения о боевиках картеля на Украине

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не располагает информацией об участии боевиков наркокартелей в конфликте на Украине. Так она ответила на вопрос журналиста, который привел высказывание зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о присутствии мексиканских наемников в зоне СВО. Трансляцию с пресс-конференции вел YouTube-канал администрации президента.

Мы не располагаем информацией об этом, — отметила Шейнбаум.

Ранее Медведев сообщал, что в составе украинской армии воюют наемники из криминальных группировок Мексики и Колумбии. По его словам, в ВСУ попадают участники наркокартелей «Клан дель Гольфо», «Синалоа» и «Халиско нуэва генерасьон», а набор боевиков ведет компания Segurcol Ltd. из Медельина.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что, хотя в российском руководстве действительно звучат жесткие оценки, как у Медведева, окончательные решения по внешнеполитическим вопросам принимает президент Владимир Путин. По словам Пескова, резкие высказывания характерны для политиков всех стран. Песков также добавил, что подобная риторика является обычной практикой в международных отношениях и не должна восприниматься как нечто исключительное.

