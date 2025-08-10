Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 10:14

«Мерзкие отбросы человечества»: Медведев раскрыл, кто служит в ВСУ

Медведев: в ВСУ воюют боевики из мексиканских и колумбийских картелей

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В составе украинской армии воюют наемники из криминальных группировок Мексики и Колумбии, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, в ВСУ попадают участники наркокартелей «Клан дель Гольфо», «Синалоа» и «Халиско нуэва генерасьон», а набор боевиков ведет компания Segurcol Ltd. из Медельина.

Пока евроимбецилы пытаются воспрепятствовать американским попыткам помочь в разрешении украинского конфликта, агонизирующий бандеровский режим в панике рекрутирует на фронт самые мерзкие отбросы человечества. Дело дошло до убийц из картелей Колумбии и Мексики, названия которых известны всему миру по репортажам и сериалам про наркопреступность, — написал Медведев.

Он отметил, что наемников обучают в том числе управлению беспилотниками. По его словам, эта подготовка может использоваться не только на фронте, но и для доставки наркотиков в США. Политик добавил, что американским властям стоит обратить внимание на эту угрозу.

Ранее в Кремле прокомментировали разницу в оценках ситуации среди российских чиновников — в частности, Медведева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внешнюю политику России определяет российский лидер Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что различия во мнениях встречаются в любом государстве.

