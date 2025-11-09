Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 ноября 2025 в 19:32

На Западе обвинили Брюссель в создании «министерства правды»

Бывший эксперт ООН де Зайас: ЕС хочет создать министерство правды, как в «1984»

Альфред де Зайас Альфред де Зайас Фото: Luiz Rampelotto/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Брюссель вместо центра противодействия дезинформации создаст аналог «министерства правды» с целью закрепления системы цензуры в странах ЕС, написал в соцсети Х американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) Альфред де Зайас. Он провел параллель между новым органом и романом Джорджа Оруэлла «1984», в котором «война — это мир, свобода — это рабство, невежество — это сила».

Инициативы Брюсселя сводятся к институционализации режима цензуры, что противоречит статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, — написал де Зайас.

До этого страны Шенгенской зоны сократили сроки действия мультивиз для россиян. Ранее визы выдавались на 2–5 лет, сейчас — в среднем на 6–12 месяцев, иногда на две недели. Италия, Франция и Греция чаще выдают «длинные» визы, в то время как другие страны ограничиваются сроком поездки. Общее количество выдаваемых виз сократилось из-за ужесточения визовой политики Европы. Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Польша, Чехия, Дания, Нидерланды, Словакия и Бельгия перестали выдавать визы россиянам.

Евросоюз
фейки
информация
ООН
