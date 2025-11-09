На Западе обвинили Брюссель в создании «министерства правды» Бывший эксперт ООН де Зайас: ЕС хочет создать министерство правды, как в «1984»

Брюссель вместо центра противодействия дезинформации создаст аналог «министерства правды» с целью закрепления системы цензуры в странах ЕС, написал в соцсети Х американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) Альфред де Зайас. Он провел параллель между новым органом и романом Джорджа Оруэлла «1984», в котором «война — это мир, свобода — это рабство, невежество — это сила».

Инициативы Брюсселя сводятся к институционализации режима цензуры, что противоречит статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, — написал де Зайас.

