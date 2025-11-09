Нарезаю и обжариваю до хруста! Бхаджи — хрустящие индийские оладьи: вкусно на завтрак и на перекус

Если ты хочешь добавить в свою кулинарную копилку что-то по-настоящему яркое и запоминающееся, луковые бхаджи — идеальный выбор. Эти хрустящие золотистые котлетки с насыщенным ароматом специй — не просто закуска, а настоящее воплощение индийского уличного фудa. Они такие сочные внутри и с невероятно аппетитной корочкой снаружи, что оторваться просто невозможно. Секрет их вкуса — в идеальном балансе тонко нарезанного лука, нутовой муки и традиционных специй вроде куркумы, кумина и кориандра. Это блюдо, которое с первой пробы переносит тебя на шумные улицы Мумбаи!

Для теста тонко нарежь 3 крупные луковицы (примерно 500 г), посоли и слегка помни руками, чтобы лук дал сок. Добавь 150 г нутовой муки (бесан), 1 ч. л. куркумы, по 1/2 ч. л. молотого кумина и кориандра, щепотку кайенского перца и мелко рубленную кинзу. Влей 3–4 ст. л. холодной воды — ровно столько, чтобы получилась густая липкая масса. Дай тесту постоять 10 минут. Разогрей в кастрюле растительное масло (слой 4–5 см). Мокрыми руками формируй небольшие котлетки и аккуратно опускай их в кипящее масло. Обжаривай партиями 3–4 минуты до румяной корочки. Выкладывай готовые бхаджи на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавай сразу с мятным или тамариндовым чатни.