Выживший в огненном ДТП с Lamborghini раскрыл подробности аварии Выживший в ДТП с Lamborghini рассказал, что Долгих не справился с управлением

Пострадавший в ДТП с Lamborghini в Москве рассказал РЕН ТВ, что криптобизнесмен Алексей Долгих разогнался на дороге и не справился с управлением. По его словам, он плохо помнит, что происходило после удара.

Начали разгоняться, потом один удар, и дальше я уже плохо помню <...>. Чувствовал, как машина переворачивается, но я сознание не терял. Поднимаю глаза и вижу, как машина горит, — рассказал пострадавший.

Ранее сообщалось, что Lamborghini перевернулся и загорелся на съезде с Международного шоссе. По предварительным данным, двое человек погибли, еще двое получили травмы. Предполагается, что водитель иномарки не справился с управлением. За последние три месяца машина собрала 586 штрафов на сумму 1,1 млн рублей. Позже MK.RU сообщило, что за рулем элитного автомобиля находился Долгих. Мужчина погиб.

До этого в Севастополе 23-летний водитель BMW без прав сбил пешехода. Он получил травмы и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. У водителя признаков опьянения не обнаружено. Правоохранительные органы занимаются установлением личности погибшего и выяснением всех обстоятельств произошедшего.