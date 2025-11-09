Лавров рассказал об одержимости Запада секретами России в одной сфере

Западные страны детально изучают опыт применения Россией военной техники в зоне военной спецоперации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда». По словам министра, иностранные специалисты исследуют разработки «буквально под микроскопом».

Во время специальной военной операции наш опыт изучается буквально под микроскопом, в том числе и западными странами. Это важная составляющая веса государства на мировой арене и его авторитета и репутации, — подчеркнул Лавров.

Министр напомнил, что после отправки ВКС РФ в Сирию для предотвращения катастрофы, вызванной деятельностью «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), многие специалисты высоко оценили работу российских подразделений. По его словам, военные технологии, которые получают союзники и стратегические партнеры, полностью конкурентоспособны и доказывают свои преимущества на поле боя.

Ранее отставной генерал Альянса Марко Бертолини заявил, что НАТО не сможет нанести стратегическое поражение России. По его словам, даже США сейчас осознают, что путь эскалации ведет к краху коллективного Запада.