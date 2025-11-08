НАТО не сможет нанести стратегическое поражение России, заявил отставной генерал Альянса Марко Бертолини. По его словам, даже США сейчас осознают, что путь эскалации ведет к краху коллективного Запада, передает портал L’antidiplomatico.

Конечно, мы можем наблюдать, что в данном конкретном случае окончание войны означало бы поражение НАТО и всего Запада, учитывая его участие в войне, которая должна была привести к «стратегическому поражению» Москвы. Стратегическое поражение, которое на местах, похоже, теперь нависает над самим НАТО, — отметил он.

Ранее коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми заявлял, что слова генсека НАТО Марка Рютте о перспективах длительной конфронтации с Кремлем являются плодом его фантазий, так как Россия непобедима. Также британский военный обратил внимание на отсутствие планов у России начинать военный конфликт со странами Североатлантического альянса.

До этого британские СМИ писали, что Лондон расширил список антироссийских санкций, а также призывает усилить давление на Кремль, однако в случае удара президента РФ Владимира Путина западная элита не успеет даже сменить подгузники. По мнению аналитиков, резонанс вызвал предполагаемый план возмездия Москвы в ответ на действия Лондона.