Смешиваю сыр, яйца, муку — и готовлю лепешку к завтраку за 2 минуты: элементарно и вкусно

Из минимального набора продуктов, которые всегда есть в холодильнике, можно приготовить обалденный перекус. Смешиваю сыр, яйца, муку — и готовлю лепешку к завтраку за 2 минуты! Элементарно и очень вкусно.

Вам понадобится: 1 яйцо, 50 г тертого сыра, 1 столовая ложка муки и щепотка соли. Смешайте все ингредиенты в миске до получения однородной массы — тесто должно быть достаточно густым, но при этом пластичным. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выложите тесто, формируя лепешку. Обжаривайте по 1 минуте с каждой стороны до золотистой корочки.

Вкус этой лепешки — нечто среднее между сырным омлетом и воздушным хлебом: хрустящая корочка снаружи и нежная, слегка тягучая текстура внутри с насыщенным сырным вкусом. Она идеально подходит к утреннему чаю и кофе. Простота и скорость приготовления делают эту лепешку идеальным вариантом для занятых людей, студентов и всех, кто ценит свое время.

