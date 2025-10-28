Творожные колобки с корицей: просто смешиваем ингредиенты, катаем шарики — и в духовку

Творожные колобки с корицей: просто смешиваем ингредиенты, катаем шарики — и в духовку

Готовим творожные колобки с корицей на раз-два: просто смешиваем ингредиенты, катаем шарики — и в духовку. Вкус получается божественным: хрустящая ароматная корочка из корицы идеально сочетается с воздушной тающей текстурой творога внутри.

Вам понадобится: 500 г творога, 2 яйца, 5 ст. л. сахара, 5 ст. л. манки, 1 ч. л. разрыхлителя и 2 ст. л. корицы с сахаром для обсыпки. Творог протрите через сито, смешайте с яйцами, сахаром, манкой и разрыхлителем до однородной массы. Дайте тесту постоять 15 минут, чтобы манка набухла. Сформируйте небольшие шарики или колбаски, обваляйте их в смеси корицы с сахаром и выложите на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Этот десерт особенно хорош со сметаной, а простота приготовления делает его идеальным для быстрого и полезного перекуса для всей семьи!

Ранее стало известно, как из пачки творога приготовить целую гору мягких творожных пряников.