Погода в Москве и Питере 10–16 ноября: когда ждать снега и похолодания

Относительно теплые дни ожидаются в Москве и Санкт-Петербурге в середине последнего осеннего месяца. Временами столбики термометров поднимутся до +10, но кое-где по ночам можно ждать слабых морозов до −2. Осадки возможны преимущественно в виде дождей, но несмотря на отклонения от климатической нормы, не исключен и мокрый cнег. О погоде в российских столицах на неделе с 10 по 16 ноября NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 10 по 16 ноября

Метеорологическая зима в столичном регионе откладывается, и ранее прогнозируемых слабых заморозков москвичам ждать не стоит. Самая холодная температура недели составит ноль градусов в некоторых районах Подмосковья. А в отдельные дни местами до +10, что выше климатической нормы примерно на пять и более пунктов.

В понедельник, 10 ноября, облачно, дождь. Ночью — 3–5 градусов тепла, днем — в диапазоне от +5 до +7. Во вторник и среду местами слабый дождь, температура воздуха ночью от нуля до +5, днем по области — 2–7 градусов тепла.

В ночь на четверг, 13 ноября, похолодает до 1–3 градуса тепла, местами около нуля, а днем воздух прогреется до 4–9 градусов, в отдельных районах на юге и юго-западе Подмосковья будет до +10.

В пятницу ночью ожидается +3–6 градусов, днем местами до +7. Во второй половине суток с севера и северо-запада в столичный регион придут холодные воздушные массы, столбики термометров опустятся до 1–3 градусов выше нуля. В дневные и вечерние часы ожидаются осадки в виде дождя, а затем не исключен и мокрый снег.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В субботу облачно, без осадков. Ночью по области от +1 до +6 градусов, днем местами до +9. В воскресенье, 16 ноября, облаков станет меньше, дождя не ожидается. Ночью минимальная температура будет в диапазоне от +4 до +6 градусов, а днем потеплеет до 7–9 градусов, местами по югу области — до +10.

Атмосферное давление в понедельник составит 747 миллиметров ртутного столба, к среде поднимется на семь пунктов, а затем начнет снижаться и к пятнице может опуститься до 745 миллиметров ртутного столба. К выходным возможен сильный рост атмосферного давления.

Ветер в начале недели слабый, северный и северо-западный. К среде он изменит направление на восточное и северо-восточное, максимальная скорость — 4 метра в секунду. В четверг и пятницу вновь ветер подует преимущественно с севера и северо-запада, а максимальная скорость к 14 ноября будет достигать 8 метров в секунду.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 10 по 16 ноября

В Петербурге с понедельника по четверг ожидается рост температурного фона. Днем 10 ноября — 3–5 градусов выше нуля, во вторник — плюс 4–6, в среду потеплеет до +8, а в четверг — до +10. В ночные часы 10 и 12 ноября — 1–3 градуса тепла, во вторник — не ниже нуля, в ночь на четверг — в диапазоне от +5 до +8. Небольшие дожди ожидаются в понедельник, среду и четверг.

В пятницу, 14 ноября, пройдет холодный атмосферный фронт и температура резко упадет. К утру в городе похолодает до нуля градусов, не исключены и слабые заморозки, по области местами до −2. В дневные часы также в районе нулевой отметки. При этом ожидается переменная облачность, в ночное время возможен слабый дождь, а вечером не исключен снег.

В субботу также вероятен мокрый снег, который может переходить в слабый дождь. Ночью 15 ноября минимальная температура воздуха составит 1–3 градуса тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +7. Температура в воскресенье и днем, и ночью будет находиться в диапазоне от +6 до +8 градусов, осадков не ожидается.

Атмосферное давление в понедельник достигнет отметки 761 миллиметр ртутного столба, во вторник поднимется еще на два пункта, а затем начнет понижаться и к четвергу составит 752, а к выходным вырастет до 755–757 миллиметров ртутного столба.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ветер до среды переменных направлений, слабый, до 3 метров в секунду. Далее, 13 ноября, он усилится до 4–7 метров в секунду и примет устойчивое юго-западное направление. В пятницу он подует с северо-запада с той же скоростью, но в отдельные часы возможны порывы до 10–15 метров в секунду. В выходные ветер преимущественно южный, до 5 метров в секунду.

Температурные рекорды в Москве с 10 по 16 ноября

В Москве самую теплую погоду с 10 по 16 ноября зафиксировали 11 ноября 2010 года. Тогда воздух прогрелся до +14,5 градуса. Также в 2010-м были обновлены суточные температурные максимумы для 10, 15 и 16 ноября, когда столбики термометров в городе поднимались соответственно до отметок +14,4, +12,4 и +10,4 градуса.

Еще один суточный рекорд по температуре воздуха в Москве был установлен 14 ноября 1923 года. В тот день в столице теплело до +12,5 градуса.

В 2022 году выдалось самое теплое в истории метеонаблюдений в Москве 12 ноября. Тогда воздух в столице прогрелся до +12,3 градуса. До +10,2 градуса температура воздуха в городе поднималась 13 ноября 1977 года, и с тех пор более высоких значений в это число месяца метеорологи не фиксировали.

Самая морозная погода в период с 10 по 16 ноября была зафиксирована в Москве 14 ноября 1908 года — тогда столбики термометров показывали −21,3 градуса. Еще два рекорда зафиксировали 10 и 11 ноября в 1908 году, когда подмораживало до −18,4 и −17,4 градуса соответственно. С тех пор более низкой температуры в эти числа в Москве не наблюдалось.

Два суточных минимума были установлены в 1951 году. Тогда выдались самые холодные 12 и 16 ноября за всю историю метеонаблюдений в Москве, когда воздух остывал до −21,1 и −20,8 градуса соответственно.

Самое холодное 15 ноября в истории метеонаблюдений в Москве выдалось в 1965 году. В тот день термометры показывали −20,3 градуса. А рекорд по температурному минимуму для 13 ноября был установлен в 1891 году, когда холодало до −19,1 градуса.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 10 по 16 ноября

Самыми теплыми днями недели с 10 по 16 ноября за всю историю метеонаблюдений в городе на Неве стали 11 ноября 2008-го, 12 ноября 2022-го и 16 ноября 2010 года. Тогда температура воздуха в Северной столице составила +11 градусов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

До аномальных +10 градусов воздух в Питере прогревался 10 ноября 2022-го, 13 ноября 1969-го, 14 ноября 2019-го и 15 ноября 2010 года.

Наиболее холодная погода была в Санкт-Петербурге 15 ноября 1887 года. Термометры в тот день показывали −16 градусов.

До аномальных −15 градусов в городе на Неве подмораживало 11 ноября 1922-го и 16 ноября 1951 года. Более морозной погоды в эти дни с тех пор не фиксировалось.

Оставшиеся суточные рекорды недели в Питере — это −13 градусов. Соответствующие температурные минимумы были установлены 13 ноября 1908-го, а также 10, 12 и 14 ноября 1921 года.

Читайте также:

Мокрый снег и потепление до 0? Погода в Москве в новогоднюю ночь: что ждать

Неистовый ураган и холод до −10? Погода в Москве в конце ноября: чего ждать

Что не так с прогнозами погоды, можно ли им верить

Рекорды температур: почему погодных аномалий стало больше и чем это грозит

Будущее наше тепло: Москве предсказали резкое изменение климата