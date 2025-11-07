Куриные лепешки для быстрого завтрака: рецепт спасает, когда на счету каждая минута — всегда получается вкусно

Куриные лепешки для быстрого завтрака: рецепт спасает, когда на счету каждая минута — всегда получается вкусно

Эти лепешки — настоящее спасение для утра, когда каждая минута на счету. Буквально за 10 минут вы получаете сытное и вкусное блюдо, которое зарядит энергией на весь день.

Для лепешек мне понадобится: вареная курица (200 г), тертый сыр (150 г), яйца (2 шт.), мука (4 ст. л.), сметана (2 ст. л.), зелень, соль, специи, масло для жарки.

Вареную курицу мелко нарезаю или разбираю на волокна. В глубокой миске смешиваю курицу, тертый сыр, яйца, сметану и мелко нарезанную зелень. Солю, добавляю любимые специи — отлично подойдет паприка или сушеный чеснок. Постепенно ввожу муку и тщательно перемешиваю до получения однородной массы. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Разогреваю сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Столовой ложкой выкладываю тесто, формируя небольшие лепешки. Обжариваю по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой аппетитной корочки. Важно не делать огонь слишком сильным, чтобы лепешки успели пропечься внутри. Подаю сразу же, пока сыр внутри остается теплым и тягучим. Отлично сочетаются со свежими овощами или сметаной.

