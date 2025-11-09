Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 07:05

Водителям объяснили, какое наказание грозит за езду со скрытым госномером

Член ОП РФ Машаров: за езду с нечитаемыми госномерами грозит лишение прав

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Автовладельцу за умышленно скрытый госномер могут грозить лишение водительских прав либо штраф в размере 5 тыс. рублей, заявил в беседе с РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его словам, многие водители специально заклеивают или пачкают номера, чтобы их не распознала камера фиксации нарушений.

За умышленно скрытый номер автовладельцу грозит наказание вплоть до лишения водительского удостоверения на срок от одного до трех месяцев или штраф в размере 5 тыс. рублей, часть 2 статьи 12.2 КоАП РФ, — подчеркнул Машаров.

Он уточнил, что причиной нечитаемости могут стать и не зависящие от человека погодные факторы, например, дорожная грязь или налипший снег. В случае ухудшения погоды Машаров посоветовал периодически останавливаться и протирать загрязненные номера машины.

Ранее сообщалось, что автовладельцы могут быть оштрафованы, если глубина протектора зимних шин составляет менее четырех миллиметров, или на одну ось установлены летние и зимние шины. Сумма штрафа за подобные нарушения достигает 500 рублей.

водители
штрафы
автомобили
госномера
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сильное лобби»: Кнайсль объяснила, кто в США блокирует мир на Украине
День полиции: когда отмечают в 2025 году, как поздравляют
«То и дело хохочет»: Пушков уличил Рютте в безразличии к судьбе Европы
Секрет сочной куриной грудки: маринад, который работает на 100%
Синоптик сообщил, будет ли снег в европейской части России
Трофейный Leopard для Путина, бегство десанта: новости СВО к утру 9 ноября
В Малави проверят законность выезда своих гражданок в Россию
Одна страна ЕС объявила себя дроновой сверхдержавой
«Значительные цифры»: в Германии удивились масштабам дезертирства в ВСУ
Определился победитель в матче НХЛ между «Вашингтоном» и «Тампой»
Украине подарили старые рыбацкие сети для «ловли» беспилотников
Белоруссия понадеялась на открытие границы Литвой
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 ноября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ 9 ноября: инфографика
ВСУ запустили по России свыше 40 БПЛА за одну ночь
В МВД составили топ самых популярных тем объявлений мошенников
Ученые получили первый сигнал с «инопланетного корабля»
«Крупнейшее поражение»: Столтенберг указал на исторический провал НАТО
«Прошло 40 дней»: Симоньян заявила о возобновлении выпуска «Ч.Т.Д.»
Водителям объяснили, какое наказание грозит за езду со скрытым госномером
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.