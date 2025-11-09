Водителям объяснили, какое наказание грозит за езду со скрытым госномером Член ОП РФ Машаров: за езду с нечитаемыми госномерами грозит лишение прав

Автовладельцу за умышленно скрытый госномер могут грозить лишение водительских прав либо штраф в размере 5 тыс. рублей, заявил в беседе с РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его словам, многие водители специально заклеивают или пачкают номера, чтобы их не распознала камера фиксации нарушений.

За умышленно скрытый номер автовладельцу грозит наказание вплоть до лишения водительского удостоверения на срок от одного до трех месяцев или штраф в размере 5 тыс. рублей, часть 2 статьи 12.2 КоАП РФ, — подчеркнул Машаров.

Он уточнил, что причиной нечитаемости могут стать и не зависящие от человека погодные факторы, например, дорожная грязь или налипший снег. В случае ухудшения погоды Машаров посоветовал периодически останавливаться и протирать загрязненные номера машины.

