08 ноября 2025 в 19:00

Шикарный завтрак из простых продуктов: шоколадные блины с заливкой из сливочного масла, меда и какао — все безумно просто и очень вкусно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шикарный завтрак из простых продуктов: шоколадные блины с заливкой из сливочного масла, меда и какао — все безумно просто и очень вкусно. Хотите удивить близких оригинальным и вкусным блюдом? Попробуйте приготовить шоколадные блины с нежной сливочно-карамельной заливкой. Такое лакомство подарит массу положительных эмоций и зарядит энергией на весь день.

Ингредиенты: молоко (500 мл), яйца (2 шт.), мука (150 г), какао (2 ст. л.), сахар (3 ст. л.), соль (щепотка); для заливки: сливочное масло (50 г), мед (3 ст. л.), какао (1 ст. л.).

Замесите тесто, смешав молоко, яйца, муку, какао, сахар и соль. Тщательно перемешайте до однородности. Обжарьте блины на разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Приготовьте заливку: растопите сливочное масло, добавьте мед и какао, подогрейте, помешивая, до однородности. Полейте готовые блины горячей заливкой и подавайте на стол.

Шоколадные блины с ароматной заливкой станут отличным завтраком или десертом. Они порадуют всех членов семьи своим насыщенным вкусом и красотой подачи.

Ранее мы готовили батон в омлете с начинкой. Обалденный завтрак за 5 минут — готовится моментально, а выглядит как из кафе.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
