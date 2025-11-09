Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ 9 ноября: инфографика

В ночь на 9 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 44 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 8 ноября до 07:00 мск 9 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 43 БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Ростовской области», — сказано в сообщении Минобороны.