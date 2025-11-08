Пачка творога — и через 20 минут уже едим! Творожные гармошки — простая и вкусная выпечка к чаю

Иногда так хочется к чаю чего-то домашнего, но чтобы не возиться полдня на кухне. Эти творожные гармошки — просто спасение! Они напоминают нежное печенье с хрустящими складочками, в которых прячется сладкая начинка. Готовятся они из самой обычной пачки творога, а весь процесс от начала до конца занимает минут 20, не больше. Тесто получается послушным и мягким, с ним приятно работать. А какой аромат стоит на кухне, когда они выпекаются! Это тот самый рецепт, который выручит, когда гости уже звонят в дверь, а угощать их нечем.

Возьми пачку творога (180–200 г), разомни ее вилкой. Добавь 100 г размягченного сливочного масла, 1,5 стакана муки (около 200 г) и щепотку соли. Быстро замеси гладкое тесто, оно не должно липнуть к рукам. Раскатай его в прямоугольный пласт толщиной 3–4 мм. Теперь смажь всю поверхность тонким слоем варенья или сгущенки (нужно около 3–4 ст. л.). Аккуратно сверни пласт в рулет, начиная с длинной стороны. Нарежь его на кусочки шириной 2–3 см — это и будут будущие «гармошки». Каждую гармошку слегка растяни с боков, чтобы складочки расправились, и выложи на противень с пергаментом. Выпекай 15–20 минут в разогретой до 180 °C духовке до легкого румянца. Посыпь готовые гармошки сахарной пудрой — и беги ставить чайник!

