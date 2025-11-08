Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 09:35

Сырники больше не делаю! Вместо них — ленивые творожники «Антошка»: без жарки и возни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаешь, иногда так не хочется возиться со сковородой, стоять у плиты и переворачивать сырники, чтобы они не подгорели. А съесть на завтрак что-то творожное, нежное и полезное — очень хочется. Эти ленивые творожники «Антошка» — просто спасение! Они готовятся в духовке, без единого яйца и без капли масла для жарки. Получаются такие мягкие, воздушные и совсем не сухие, со сладкой начинкой из варенья внутри. Мои дети называют их «творожными подушечками» и готовы есть хоть каждый день. Идеально с чаем или молоком, а главное — никакого запаха жареного и лишней возни.

Возьми 250 граммов творога (лучше не слишком влажного) и разотри его вилкой. Добавь 90 граммов мягкого сливочного масла, растертого в пасту. Всыпь 150–170 граммов муки (добавляй постепенно, тесто не должно быть крутым) и 1 чайную ложку разрыхлителя. Быстро замеси мягкое, немного липкое тесто. Если сильно пристает к рукам, добавь еще немного муки. Раздели тесто на 11 равных частей. Каждую часть расплющи в ладони, в центр положи чайную ложку варенья или джема (всего 3-4 столовые ложки) и щепотку манной крупы (1 столовая ложка на все творожники). Манка впитает лишнюю влагу от варенья и не даст начинке вытечь. Защипи края, сформируй аккуратные шарики и слегка приплюсни их. Выложи творожники на противень, застеленный пергаментом. Выпекай в разогретой до 180 °C духовке около 20 минут, пока они не станут золотистыми снизу и с бочков. Дай им немного остыть — они тогда становятся еще нежнее!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Омлет как в детстве: тот самый рецепт из садика у вас на кухне
Семья и жизнь
Омлет как в детстве: тот самый рецепт из садика у вас на кухне
Нужно ли добавлять сахар в квашеную капусту? Мнение экспертов, опыт хозяек
Семья и жизнь
Нужно ли добавлять сахар в квашеную капусту? Мнение экспертов, опыт хозяек
Нежная, воздушная, полезная — запеканка мечты
Семья и жизнь
Нежная, воздушная, полезная — запеканка мечты
Лёгкий рецепт творожного печенья — нужны творог, сахар и горстка муки. Нежные ракушки к чаю
Общество
Лёгкий рецепт творожного печенья — нужны творог, сахар и горстка муки. Нежные ракушки к чаю
Самые творожные сырники — проще рецепта не найдете: нужны только творог, яйцо и 2 ложки муки
Общество
Самые творожные сырники — проще рецепта не найдете: нужны только творог, яйцо и 2 ложки муки
рецепты
творог
сырники
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рютте рассказал о планах НАТО усилить ядерное сдерживание
США исключили президента из списка террористов
Наступление ВС РФ на Харьков 8 ноября: десять трупов, зачистки в Купянске
Режим опасности БПЛА объявили на всей территории Ленинградской области
Мать Зеленского рассказала об опасных играх сына
Трамп иронично отреагировал на слова Орбана о «чуде» для Украины
Лифт с детьми рухнул в элитной новостройке
В Таиланде перевернулся автобус с россиянами
Как сажать крупномеры до морозов в регионах: дельные советы для сада и дачи
Учения НАТО против подводных лодок начались в Балтийском море
Судьи пощадили легендарного гонщика «Формулы-1»
Тело 17-летней девушки нашли без головы
Раскрыты попытки ВСУ вернуть утраченные территории
Российский военный рискнул жизнью и спас тяжелораненых сослуживцев
Аналитики выяснили, сколько россиян поддержали полный запрет вейпов
«В США нет королей»: Байден «ожил» и прошелся по Трампу
Стивен Сигал снимется в России сразу в трех фильмах
Названа серьезная угроза для российского сегмента интернета
Винтовка Мосина: как создавалось легендарное оружие
«Усложняет работу»: экс-разведчица раскрыла главные сложности профессии
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.