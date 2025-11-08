Сырники больше не делаю! Вместо них — ленивые творожники «Антошка»: без жарки и возни

Знаешь, иногда так не хочется возиться со сковородой, стоять у плиты и переворачивать сырники, чтобы они не подгорели. А съесть на завтрак что-то творожное, нежное и полезное — очень хочется. Эти ленивые творожники «Антошка» — просто спасение! Они готовятся в духовке, без единого яйца и без капли масла для жарки. Получаются такие мягкие, воздушные и совсем не сухие, со сладкой начинкой из варенья внутри. Мои дети называют их «творожными подушечками» и готовы есть хоть каждый день. Идеально с чаем или молоком, а главное — никакого запаха жареного и лишней возни.

Возьми 250 граммов творога (лучше не слишком влажного) и разотри его вилкой. Добавь 90 граммов мягкого сливочного масла, растертого в пасту. Всыпь 150–170 граммов муки (добавляй постепенно, тесто не должно быть крутым) и 1 чайную ложку разрыхлителя. Быстро замеси мягкое, немного липкое тесто. Если сильно пристает к рукам, добавь еще немного муки. Раздели тесто на 11 равных частей. Каждую часть расплющи в ладони, в центр положи чайную ложку варенья или джема (всего 3-4 столовые ложки) и щепотку манной крупы (1 столовая ложка на все творожники). Манка впитает лишнюю влагу от варенья и не даст начинке вытечь. Защипи края, сформируй аккуратные шарики и слегка приплюсни их. Выложи творожники на противень, застеленный пергаментом. Выпекай в разогретой до 180 °C духовке около 20 минут, пока они не станут золотистыми снизу и с бочков. Дай им немного остыть — они тогда становятся еще нежнее!

