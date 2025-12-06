Белоснежные межплиточные швы без химии и затрат: простой домашний способ, который работает даже против застарелой плесени

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что швы в ванной темнеют и теряют свежий вид. Но есть бюджетный способ, который приятно удивляет результатом и при этом совершенно безопасен для дома.

Для очистки понадобится всего два компонента: трехпроцентная перекись водорода и обычная пшеничная мука. Насыпьте в миску 3–4 ложки муки и, помешивая, добавляйте перекись, пока не получится густая паста. Кисточкой нанесите ее прямо на швы, особенно на потемневшие участки, и оставьте минимум на несколько часов.

За это время смесь размягчит налет и плесень, а на особо грязных местах может потемнеть — значит, процесс идет. После выдержки снимите пасту старой щеткой, смойте водой и протрите поверхность насухо. Если загрязнения были сильными, повторите процедуру через пару дней. Такой метод не пахнет химией и возвращает швам аккуратный вид без лишних расходов.

