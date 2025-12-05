Беру творог и изюм и делаю чудо: «пуховые» рожки с творожной начинкой. Идеально к чаю или кофе

Есть выпечка, которая становится главным событием чаепития, — ее ждут, за ней охотятся, от нее не остается ни крошки. Именно такими являются эти творожные рожки с изюмом. Их секрет — в удивительном сочетании воздушного, «пухового» дрожжевого теста и нежной, тающей во рту творожной начинки. Эти булочки обладают магическим свойством исчезать со стола моментально, их просто невозможно оставить на потом. Они не приедаются, а каждый раз дарят ощущение домашнего тепла и уюта. Это идеальная выпечка для воскресного завтрака, семейного торжества или просто чтобы порадовать близких маленьким сладким чудом.

Для теста вам понадобится: 250 мл теплого молока, щепотка соли, 2 ч. л. сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, 10 г прессованных дрожжей (или 1 ч. л. сухих), 420 г муки и 50 г мягкого сливочного масла. Для начинки: 300 г творога, 2–3 ст. л. сахара и 50–70 г изюма. Разведите дрожжи в теплом молоке с сахаром и ванилью, дайте постоять 10 минут. В глубокой миске смешайте муку с солью, сделайте углубление, влейте опару и добавьте мягкое масло. Замесите гладкое, эластичное тесто. Накройте его и поставьте в теплое место на 1–1,5 часа для подъема. Для начинки творог разотрите с сахаром, добавьте предварительно промытый и обсушенный изюм. Подошедшее тесто обомните, разделите на 12–14 частей. Каждую раскатайте в овал, на широкий край выложите ложку начинки. Сверните трубочкой, начиная с начинки, и сформируйте аккуратный рожок. Выложите булочки на противень, дайте постоять 15–20 минут. Смажьте взбитым яйцом или молоком. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

