Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР. Какие последние новости об этом выходили на этой неделе, что происходит у Покровска (Красноармейска), Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска, Константиновки?

Бои и события на Покровском направлении

«Подразделения группировки войск „Центр“ развивают наступление в Покровске, выбивая врага с окраин города. В северной части Покровска идут бои в районе Динасового поселка. Российские войска штурмуют жилую многоэтажную застройку вдоль улиц Раздольная, Таманова и Северная. На северной окраине зафиксирована пехота в районе дома престарелых. Российские бойцы уже ведут бои в промышленной зоне мясокомбината на восточных окраинах города. На восточной окраине Покровска российские войска закрепились в жилой застройке и штурмуют в направлении мясокомбината и бывшего молокозавода, признают и украинские военные аналитики. ВС РФ начали заезжать на пикапах в район Шахтерский — это первый зафиксированный случай въезда техники вглубь города, жалуются вээсушники», — передают «Военкоры Русской Весны».

Военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что после слома сопротивления ВСУ в микрорайоне Динас, на северо-востоке Покровска, можно констатировать падение города для армии Украины.

«Да, еще далеко не весь он зачищен, и это потребует недели, но организованного сопротивления противника в нем уже нет. Между тем наши части не стали останавливаться на достигнутом и вчера сходу вошли в населенный пункт Ровное и там закрепились. Бои за него еще не окончены, но все говорит о том, что сил его удерживать у противника нет. А еще гарнизону Мирнограда теперь приходится занимать круговую оборону, так как после освобождения нами Покровска мы всеми силами навалились на него. И теперь уже и с запада тоже. Надолго ли их хватит, пока неясно. Но если мы полностью займем Ровное, то далее автоматом „падает“ и Светлое. Что заметно отделяет гарнизон Мирнограда от Родинского (откуда они еще надеются получить спасение). Между тем противник упорно пытается Родинское у нас обратно отобрать. Но хватает его только пока на бои в западной части города. Думаю, скоро наступит и агония Мирнограда. А пока держим кулаки и молимся за парней. Ну и, конечно, ждем с этого направления хороших новостей», — добавил он.

«Военная хроника» объяснила, почему ВСУ так яростно защищают Покровск, который почти полностью перешел под контроль ВС РФ.

«Многие задаются вопросом, зачем ВСУ так яростно держатся за Покровск, хотя оборонять там уже почти нечего. Причин для этого несколько. Прежде всего сдача города станет не просто военным поражением — это удар по перспективе сопротивления. Потеря Покровска сейчас обрушит мораль и может привести к тому, что западные партнеры начнут сворачивать поддержку, сокращая поставки оружия и объемы выделяемых денег. Без этой подпитки украинская система рухнет. Есть и чисто военный фактор. Если Покровск падет сейчас, Россия сможет быстрее развить наступление на Днепропетровскую область, минуя Славянск и Краматорск. В этом случае откроется путь на Павлоград и, возможно, даже на Днепропетровск, которые, судя по всему, не готовы к обороне в той же степени, что были готовы Авдеевка или Покровск. Поэтому высока вероятность, что, намереваясь удержать Покровск, Зеленский прикажет сжечь здесь все доступные и наиболее активные/подвижные/оснащенные резервы», — считают авторы канала.

Немецкий журналист Юлиан Репке признался, что не обнаружил признаков украинского контрнаступления в районе Покровска, о чем постоянно говорят командиры ВСУ.

«Почему ни одна геолокация в Покровске или его окрестностях не указывает на то, что где-то в районе города успешно проходит какое-либо украинское контрнаступление? И нет. Поднятие флага на здании, которое никогда не находилось под контролем России, не является успешным контрнаступлением», — удивился он.

Минобороны РФ сегодня заявило, что военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен подразделениям группировки «Центр», рассказали о превосходстве российских расчетов БПЛА, критической обстановке украинских формирований на Красноармейском (Покровском) направлении, а также о приказах своего командования стрелять в гражданских.

«Дмитрия Невмывако мобилизовали в Днепропетровске: схватили на улице и отвезли в военкомат. В „учебке“ были теоретические занятия от украинских инструкторов, проходивших подготовку в Великобритании. На соседних учебных точках занимались наемники из Колумбии. Невмывако не хватило пары дней, чтобы сбежать из армии, мама договорилась со знакомым, который должен был вывести сына, но Дмитрия раньше забрали на фронт. Военнопленный рассказывает, что дойти до позиции было практически невозможно: „60 процентов погибает, очень сложно дойти до позиций, везде все просматривается“. На позиции Дмитрий должен был докладывать о любых движениях и стрелять по гражданским лицам при попытке сблизиться», — отметили в МО РФ.

