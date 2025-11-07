Российские войска вмолотили в землю погранзаставу с наемниками ВСУ Подпольщик Лебедев: российские войска ударили по погранзаставе ВСУ под Одессой

Российские войска в ночь на 6 ноября нанесли удар по пограничной заставе в Одесской области, где ранее фиксировались бойцы ВСУ, в том числе иностранные наемники, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале. По его информации, также был атакован пункт отправки безэкипажных катеров в поселке Черноморское. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Одесская область. <…> Нанесен удар по погранзаставе, где фиксировали военных, в том числе иностранных. В Черноморском, по сообщениям актива сопротивления, есть прилет в место, откуда отправляли БЭК, была детонация и сильный пожар, — написал Лебедев.

Ранее подпольщик передавал, что ВС России нанесли удар по складу и казарме ВСУ в Черниговской области. Он уточнил, что российские военные поразили цели в пригороде Чернигова. В результате противник понес серьезные потери, рассказал он. В Минобороны РФ также не комментировали данную информацию.

До этого в российском оборонном ведомстве сообщали о ликвидации более 220 украинских военнослужащих в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) в Донецкой Народной Республике. Были поражены транспортные средства противника, в том числе пикап и бронетранспортер Viking шведского производства.