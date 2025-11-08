Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 16:23

Женщина вылетела в окно после взрыва газа в Тульской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Куркино Тульской области во время взрыва газа в жилом доме ударная волна выбросила женщину из окна, сообщает издание «Подъем». Инцидент случился около восьми утра, когда на место прибыли специалисты газовой службы после жалоб жильцов на запах.

Газовщики дважды приезжали. Из-за запаха. Сначала им не открыли. А когда второй раз приехали, взрыв произошел, когда они в подъезд заходили, — рассказала жительница соседнего дома.

По словам очевидцев, женщина выжила. Ее доставили в больницу. Также пострадали несколько других человек: прохожий, еще одна женщина, мужчина из этого же дома и сотрудники газовой службы.

Ранее стало известно, что в результате взрыва газа частично обрушился один подъезд. Как уточнил губернатор Дмитрий Миляев, под завалами людей нет. По его словам, жильцы размещены у родственников и в пункте временного размещения. Сейчас коммунальные службы восстанавливают подачу ресурсов в уцелевших подъездах.

Кроме того, власти Тульской области представили план восстановления жилого дома. Поврежденный подъезд полностью разберут для установления причин происшествия, а затем восстановят после получения экспертного заключения.

взрывы
Тульская область
дома
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Русский язык возвращается в киевские школы
Мерц теряет поддержку своих соотечественников
Три женщины планировали устроить теракт в европейском городе
Критика Брухуновой, сын, возвращение в кино: как живет Диана Пожарская
Жителя Набережных Челнов обвинили в переводе средств террористам
Российский депутат сгенерировал с помощью ИИ видео митинга против мэра
Стало известно, как немецкие дети выживают благодаря социальным пособиям
Два школьника провалили миссию с поджогом ж/д и поехали в СИЗО
Замглавы МО России встретился с министром обороны КНДР
Первый российский поезд прибыл в Иран по новому маршруту
Анна Асти может закончить карьеру из-за деревни
Продюсер раскрыл, с какими звездами Icegergert сравнялся по гонорару
Пожарному и сотруднику завода обожгло лица алюминиевой стружкой
В ХАМАС призвали весь мир арестовать Нетаньяху
Женщина вылетела в окно после взрыва газа в Тульской области
В Вологодской области оценили ущерб от атаки на подстанцию
Военные водрузили российские флаги в освобожденном Волчьем
В Химках юноша поджег полицейский автомобиль
Вдова Добрынина раскрыла, чего боялся Николаев
Песни российских исполнителей вернулись в популярный стриминговый сервис
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.