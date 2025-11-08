Женщина вылетела в окно после взрыва газа в Тульской области

В поселке Куркино Тульской области во время взрыва газа в жилом доме ударная волна выбросила женщину из окна, сообщает издание «Подъем». Инцидент случился около восьми утра, когда на место прибыли специалисты газовой службы после жалоб жильцов на запах.

Газовщики дважды приезжали. Из-за запаха. Сначала им не открыли. А когда второй раз приехали, взрыв произошел, когда они в подъезд заходили, — рассказала жительница соседнего дома.

По словам очевидцев, женщина выжила. Ее доставили в больницу. Также пострадали несколько других человек: прохожий, еще одна женщина, мужчина из этого же дома и сотрудники газовой службы.

Ранее стало известно, что в результате взрыва газа частично обрушился один подъезд. Как уточнил губернатор Дмитрий Миляев, под завалами людей нет. По его словам, жильцы размещены у родственников и в пункте временного размещения. Сейчас коммунальные службы восстанавливают подачу ресурсов в уцелевших подъездах.

Кроме того, власти Тульской области представили план восстановления жилого дома. Поврежденный подъезд полностью разберут для установления причин происшествия, а затем восстановят после получения экспертного заключения.